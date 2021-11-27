اليوم.. انطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بجورجيا

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تنطلق اليوم السبت 27-11-2021 بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تستضيفها مدينة جورجيا، في الفترة من 27 نوفمبر الحالي إلى 6 ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة لاعبو المنتخب الوطني، ومنهم: شريف عثمان وهاني عبد الهادي ومحمد صبحي ومحمود صبري وفاطمة عمر وريحاب رضوان.

ويذكر أن مصر حصدت العديد من الميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021، إذ حصد شريف عثمان الميدالية الفضية، ونجح محمود صبري في حصد الميدالية الفضية، وتوج هاني عبدالهادي بالميدالية البرونزية، وحصد محمد صبحي الميدالية البرونزية، وتوجت فاطمة عمر بالميدالية الفضية، وحصدت ريحاب رضوان الميدالية الفضية أيضًا.