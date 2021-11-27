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دشن فرع المجلس القومى للمرأة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقرر الفرع، حملة طرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان»، اليوم السبت، وذلك في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس.

وأضافت، أن الحملة انطلقت بمشاركة عضوات الفرع وسفيرات المحبة والسلام من الواعظات والراهبات ومحامية مكتب الشكاوى وبالاستعانة برائدات المجلس، وتم عمل الزيارات في 27 قرية ونجع على مستوى 7 أحياء بالمحافظة، تتضمن مركز ومدينة برج العرب وقرى مبادرة حياة كريمة وحي غرب وحي وسط وحي المنتزة ثان وثالث وحي العجمي وحي شرق، واستهدفت الجولات 2150 زيارة بإجمالي 12730 من السيدات والرجال والأطفال .

وأوضحت «ماجدة»، أن الحملة تأتي بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعي الممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة وتستمر على مدار 3 ايام .

ولفتت إلى أن حملة طرق الأبواب تنطلق تزامناً مع حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية في أبريل الماضى بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث.

استهدفت 12.7 ألف شخص للتوعية بخطورة الظاهرة .. تدشين "احميها من الختان" بـ27 قرية ونجع في الاسكندرية (صور)

استهدفت 12.7 ألف شخص للتوعية بخطورة الظاهرة .. تدشين "احميها من الختان" بـ27 قرية ونجع في الاسكندرية (صور)

استهدفت 12.7 ألف شخص للتوعية بخطورة الظاهرة .. تدشين "احميها من الختان" بـ27 قرية ونجع في الاسكندرية (صور)

استهدفت 12.7 ألف شخص للتوعية بخطورة الظاهرة .. تدشين "احميها من الختان" بـ27 قرية ونجع في الاسكندرية (صور)

استهدفت 12.7 ألف شخص للتوعية بخطورة الظاهرة .. تدشين "احميها من الختان" بـ27 قرية ونجع في الاسكندرية (صور)

استهدفت 12.7 ألف شخص للتوعية بخطورة الظاهرة .. تدشين "احميها من الختان" بـ27 قرية ونجع في الاسكندرية (صور)

استهدفت 12.7 ألف شخص للتوعية بخطورة الظاهرة .. تدشين "احميها من الختان" بـ27 قرية ونجع في الاسكندرية (صور)

استهدفت 12.7 ألف شخص للتوعية بخطورة الظاهرة .. تدشين "احميها من الختان" بـ27 قرية ونجع في الاسكندرية (صور)