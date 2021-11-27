بعد ساعات من الزفاف.. مصرع عروسين داخل شقة الزوجية في القليوبية

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لقيا عروسان مصرعهما خنقا بالغاز داخل شقتهما بقرية ابو المعاطى دائرة مركز شرطة شبين القناطر عقب زفافهما ليلة أمس، وفى الصباح عثر عليهما جثتان وتم نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بفحص منافذ الشقة وعرضهما على مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال اهليتهما والتصريح بالدفنة عقب ذلك.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر اشارة من المستشفى بوصول جثتان لـ عروسان هما «ا س ع» 21 سنه وزوجته «ر ع م» 19 سنه متزوجان حديثا «ليلة امس» جثتان هامدتان اثر استنشاق غاز.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقلت على الفور قوات الامن وتبين ان الجثتان لعريس وعروسة تزوجها ليلة امس وتم زفافهما إلى شقتهما بقرية ابو المعاطى دائرة مركز شبين القناطر وفى الصباح عندما توجها الاهل وأسرتيهما للاطمئنان عليهما عثرا عليهما جثتان وتم نقلهما إلى المستشفى وتبين انها لقيا مصرعهما اثر استنشاق غاز البوتوجاز وتحرر محضر بالواقعة.

فيما انتقلت النيابة للشقة لمعاينة نوافذ الشقة وفحص سخان وبوتوجاز شقتهما وجار سؤال اهليتهما والتحفظ على الجثتان لحين العرض على مفتش الصحة.