حزين: تجميد فوز العامري فاروق بانتخابات الاهلي لحين انعقاد الجمعية العمومية

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حسمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والجهة الإدارية المختصة موقف العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي المنتخب من الانضمام للمجلس الجديد بعد انتهاء الانتخابات أمس الأول.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة برئاسة سيد حزين، مدير المديرية أن العامري فاروق المنتخب نائبا لرئيس النادي الأهلي سيظل معلقا بناء علي ما اعلنته اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات وبناءا علي نص المادة 43 /2 في لائحة النادي الأهلي الخاصة التى نصت علي أنه في حالة وجود أي عضو مرشح علي منصب في الانتخابات فلا يتم اعتماد فوزه بالتزكية مباشرة الا في حالة حصوله علي موافقة 25 % من أعضاء الجمعية ممن لهم حق التصويت بالإضافة لطرحه علي الجمعية العمومية لاعتماده والموافقة عليه كشرط لاعتماد فوزه رسميا وانضمامه للمجلس الجديد.

وقال سيد حزين وكيل وزارة الرياضة ومدير مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن العامري فاروق سيتم ايقافه وعدم اعتماد فوزه لحين طرح اسمه علي أول جمعية عمومية ستنعقد لاعتماده رسميا ضمن التشكيل الجديد لمجلس ادارة الأهلي.

وقال حزين وزارة الرياضة ومديرة الشباب والرياضة بالقاهرة ليس لها علاقة بهذه الازمة خصوصا وان اللجنة ال قضائية المشرفة علي الانتخابات طبقت لائحة الأهلي في مادتها رقم 43 / 2 وبالتالي كان يجب ان يتم طرحه علي الجمعية العمومية لاعتماد فوزه وانضمامه للمجلس.

وشدد علي ان اللجنة ارسلت المحضرة لنا في مديرة الشباب والرياضة بالقاهرة بعد اعتماد كافة الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية بما فيها موقف العامري فاروق وحاجته لطرح اسمه علي اول جمعية عمومية مقبلة مشيرا إلي ان المحضر تم ارساله ايضا للجنة الاوليمبية والتى ستكون ملتزمة بتنفيذ اللائحة علي العامري فاروق.

وكانت قائمة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب قد فازت بانتخابات النادي الأهلي.