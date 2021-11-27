في اليوم الثاني من افتتاحه.. المئات يتوافدون على طريق «الكباش» بالأقصر

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شهد طريق الكباش، توافد أعداد كبيرة من الزائرين من السائحين والمصريين لزيارة الطريق، وذلك بعد فعالية «الأقصر.. طريق الكباش» التي شهدتها، مساء الخميس الماضى، مدينة الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن هذا الطريق. وأشاد الزائرون بالطريق، وأعربوا عن انبهارهم بطريق المواكب الكبرى بعد الانتهاء من مشروع الكشف عنه حيث أصبح متحفاً مفتوحاً ومعرضاً للصور النادرة من القرن ١٩.

وأشار الزائرون إلى أن هذه الصور ساهمت في تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وخاصة تاريخ طريق الكباش وما تم به من اكتشافات أثرية وأعمال تطوير خلال القرن الماضي، بالإضافة إلى تاريخ معابد الكرنك والأقصر، ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور للملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق.

ويمكن للزائرين الاستمتاع والتجول في طريق الكباش من خلال تذاكر زيارتهم لمعبدالأقصر أو معابد الكرنك، حيث يستطيعون بتذاكر دخول معبدالأقصر زيارة جزء من هذا الطريق، ويمكنهم استكمال زيارة الجزء الآخر من الطريق بتذاكر دخول معابد الكرنك، والتي يوجد شباك تذاكر لهما أمام مكتبة مصر العامة، وذلك دون أي زيادة في الأسعار.