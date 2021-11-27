الحساب الرسمي للأهلي يحتفل بذكرى فوز الأهلي بـ«التاسعة»

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احتفل الحساب الرسمي للنادي الاهلي بذكرى تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

حقق المارد الأحمر لقب التاسعة عام 2020، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، وأحرز الأهداف شيكابالا للقلعة البيضاء، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة للنادي الأهلي.

وأحتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر فيديو يحتوى على احتفال جماهير القلعة الحمراء بهدف محمد مجدي أفشة الشهير الذي أهدى الأهلي البطولة التاسعة، بتعليق:«البطولة الأغلى لجماهيرنا».

يذكر أن النادي الأهلي حصل على بطولة إفريقيا العاشرة له أيضًا بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري بتحقيق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة.

احتفال أفشة في نهائي إفريقيا

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