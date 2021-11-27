بيراميدز بالزي التقليدي في مواجهة بطل الكونغو بالكونفيدرالية

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انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز ومانياما الكونغولى على هامش مبارة الفريقان عصر غداً «الأحد» باستاد الشهداء بمدينة كينشاسا العاصمة الكونغولية، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على جميع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يتحرك الفريقان من فندق الإقامة نحو ملعب اللقاء قبل ساعتين من الانطلاق، عند الواحدة على أن يصل الفريقان قبل ساعة ونصف من بداية المباراة.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز القميص الرمادي والشورت والجوارب البيضاء، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل، وسيظهر نادي مانياما بالأخضر في الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على أن المباراة ستكون بدون حضور جماهيري في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، ووليد مهدي مدير المباريات، ومحمود حرب إداري الفريق، وعاطف شادي المنسق الإعلامي.