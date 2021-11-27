نجم الإسماعيلي يخضع للتحقيق بسبب الهجوم على مجلس الكومي

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يخضع شكري نجيب لاعب الفريق الكروي الأول بالنادى الإسماعيلي للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بقلعة الدراويش خلال الساعات القليلة المقبلة، لمعرفة الأسباب التي دفعته للهجوم على مجلس إدارة النادى، وفقا لما فسره يحيي الكومي رئيس النادى، ووفقا للبيان الذي أصدره النادى فإنه يحترم أي قرارات ستصدر تجاه هذا الأمر.

وقال شكري نجيب، في فيديو مصور، إن ما صدر منه كان بدون قصد، بسبب سوء التوفيق الذي يلازم الفريق مؤخرًا، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع خلف النادي ومجلس إدارته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأمور داخل الفريق الكروي ستتحسن تدريجياً إلى أن يصل الفريق للمكانة التي تليق به بفضل مساندة ودعم الجماهير ومجلس الإدارة.

من جانبها، قررت إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي إحالة اللاعب للتحقيق لما صدر منه من تصريحات غير مسؤولة رغم اعتذاره.