بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يستقبل بطريرك السريان الأنطاكي في العالم (صور)

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استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي في العالم، وذلك بالمقر البطريركي اليوم السبت، بحضور الأب باسكوالي، راعي كنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة، وسكرتير غبطة البطريرك.

رافق بطريرك السريان الكاثوليك خلال الزيارة،المطران مار إفرام يوسف عبا، رئيس أساقفة بغداد، وأمين سر السينودس المقدس للسريان الكاثوليك، والمطران مار يعقوب إفرايم سمعان، النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن، والمدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان للسريان الكاثوليك، والمطران مار أثناسيوس فراس دردر، النائب البطريركي على البصرة والخليج العربي للسريان الكاثوليك، والأب حبيب مراد، أمين سر بطريركية السريان الكاثوليك، والقيم البطريركي العام، والأب مانولو، راعي كاتدرائية سيدة الوردية للسريان الكاثوليك بالظاهر بالقاهرة، والأب سعيد مسوح، نائب مدير إكليريكية سيدة النجاة في دير الشرفة، وقيم دير الشرفة

يأتي هذا اللقاء في إطار زيارة غبطة البطريرك مار إغناطيوس لمصر خلال هذه الفترة، لتفقد الأحوال الرعوية لكنيسة السريان الكاثوليك بمصر، وخلال اللقاء، تبادلا صاحب الغبطة الحديث عن أحوال الكنيستين القبطية، والسريانية الكاثوليكية، بالإضافة إلى أحوال البلدين مصر ولبنان.

وأشاد غبطة بطريرك السريان الكاثوليك بالجهود المبذولة في مصر، وكذلك الاستقرار الذي تنعم به الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي نهاية اللقاء، تم زيارة الكنيسة الملحقة بالمقر البطريركي، مع شرح بعض الأيقونات الخاصة بها.

واختتم الاجتماع بصلاة باللغة السريانية تلاها غبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، والوفد المرافق لغبطته.

بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يستقبل بطريرك السريان الأنطاكي في العالم في إطار زيارة رسمية للبلاد (صور)

بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يستقبل بطريرك السريان الأنطاكي في العالم في إطار زيارة رسمية للبلاد (صور)

بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يستقبل بطريرك السريان الأنطاكي في العالم في إطار زيارة رسمية للبلاد (صور)

بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يستقبل بطريرك السريان الأنطاكي في العالم في إطار زيارة رسمية للبلاد (صور)