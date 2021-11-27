بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

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يستضيف اليوم السبت 27-11-2021 فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه المصري الدولي محمد صلاح نظيره ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ينطلق اللقاء بين الفريقين، ليفربول ضد ساوثهامبتون عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية- والسابعة بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

ملخص مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. وهدف محمد صلاح (فيديو)

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ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD

وينقل المصري اليوم أحداث المباراة لمتابعيه لحظة بلحظة

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ارنولد- فان دايك- ماتيب- روبرتسون.

خط الوسط: فابينهو- هندرسون- ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني- جوتا.

مباراة ليفربول و ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ13 برصيد 14نقطة.