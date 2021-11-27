تكريم نادية الجندي بالمنتدى الاجتماعي للثقافة العربية

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قالت الفنانة نادية الجندي إنها فخورة بتكريمها، أمس، في افتتاح فعاليات المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية، الذي يقام تحت عنوان «السلام طريقنا والمحبة وحدها تجمعنا» في سبيل وقف النزاعات والصراعات بين الشعوب.

أضافت «الجندي» أن هذا التكريم شرف كبير لها كونه يأتي عن مجمل أفلامها وأعمالها على مدار مشوار طويل، موضحة أنها فخورة بكل عمل قدمته أمام الشاشة وأنها كانت دائمًا تختار الأفكار التي تقدمها ولا تنتظر ما يعرض عليها.

وخلال الحفل تم تكريم عدد من رموز الفن والإعلام أيضًا من بينهم الفنانة لبلبة والإعلامية هالة سرحان بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.