«أجيب فلوس منين».. اعترافات أب عرض ابنه للبيع في حلوان

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تجرد أب من كل مشاعر الأبوة بمنطقة حلوان وعرض ابنه الذي يبلغ عمره عامين للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لأب ينشر صورة ابنه ويعرضه للبيع مقابل مبلغ مالي، وبالفحص تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وله معلومات جنائية.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد أنه يعول 5 أطفال وبسبب مروره بضائقة مالية و«مش عارف أجيب فلوس منين»، قرر عرض أحد أطفاله للبيع تحت ستار التبني عبر موقع التواصل الاجتماعى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.