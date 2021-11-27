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ضبط هاربين من 119 سنة حبس وغرامات بلغت 4 ملايين جنيه في القاهرة والجيزة

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ضبط هاربين من 119 سنة حبس وغرامات بلغت 4 ملايين جنيه في القاهرة والجيزة ضبط هاربين من 119 سنة حبس وغرامات بلغت 4 ملايين جنيه في القاهرة والجيزة

تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجديدة، مطلوب التنفيذ عليه في 95 حكم حبس جزئي «مبان- شيكات» بإجمالي مدد حبس 110 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت مليون و750 ألف جنيه، حال اختبائه داخل فيلا مستأجرة بالتجمع الخامس بالقاهرة.

كما تمكنت مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس جزئي ومستأنف «محاجر» بإجمالي مدد حبس 9 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت مليوني 250 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمين أقرا بالأحكام الصادرة ضدهما.

المصرى اليوم

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