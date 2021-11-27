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أعلنت مصر للطيران، جدول رحلاتها لكافة دول العالم غدًا الأحد ٢٨ نوفمبر، ٨٢ رحلة جوية بمعدل ٥٧ رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمان، بيروت، تونس، ندجامينا، لاجوس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، دبي، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، بروكسل، برلين، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، الكويت، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة و١٩ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وسوهاج وأسيوط.

وذلك بجانب، ٦ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٨٤٠١ راكبا.