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تحدث الفنان تامر عبدالمنعم، وهو يترأس المهن الموسيقية في قصر السينما، عن اتهام المغني الشعبي حمو بيكا، الذي تم إيقافه عن الغناء من قِبل نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، منذ أيام، كواحد ضمن لائحة تضم أكثر من 10 مغنيين مهرجانات آخرين.

وقال «عبدالمنعم» في برنامج «ET بالعربي»: «وهو لما قال على الست أم كلثوم: أم كلثون (تلك الكلمة التي قالها خلال بث مباشر)، كان إيه!.. حسبي الله ونعم الوكيل».

وكان مغني المهرجانات حمو بيكا، رد على تصريحات الفنان تامر عبدالمنعم، بعدما طالبه الأخير بالبحث عن شخص يقرأ له.

وكتب «بيكا» منشورًا عبر «فيس بوك»، منذ أيام، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي جمع الفنان هاني شاكر وتامر عبدالمنعم في قصر السينما، قائلاً: «ردًا على كلام المدعو تامر عبدالمنعم، الحمد لله أنا مش مستني حد زيك يقولي اقرأ أو مقراش، أنا معايا اخواتي هما عيني وضهري، أنا بقى اللي بقولك شوفلك حد ينضف قلبك من الغل والصفار والتنمر اللي فيه».

وتابع: «يمكن ربنا يكرمك وتلاقي اللي يديك دور تمثله ولا حاجة.. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص معاه سلطة وبيتحكم في خلق الله احنا معانا ربنا مش سلطة وقرارت وحقي هاخده».

وعلق الفنان تامر عبدالمنعم على كلماته، وكتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «السؤال للدكتور حمو بيكا ولا ما حموهوش.. أنا ما هاجمتكش أساسًا، كل الموضوع إني استضفت النجم الكبير هاني شاكر في صالون ثقافي حول إشكالية حرية الإبداع والمنع، وبالمناسبة قال فيه حمو يذاكر كويس ويدخل الامتحان وربنا معاه يعني ما منعكش».

وتابع: «أما بالنسبة لوطنيتك اللي اقحمتها في الموضوع.. أحب أقولك أنا لم أشكك فيها، وبالمناسبة وجودك أنت وفرقتك في احتفالات أكتوبر مش دليل عشان تستند عليه، شكرا.. نسيت أقول لك شوف حد بيعرف يقرأ عشان يقرأ لك».