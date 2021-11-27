«ليس خطيرًا».. أول تعليق من جنوب أفريقيا عن متحورونا كورونا الجديد

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أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، عدم وجود دليل علمي على خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا، لافتة إلى أن ردود الفعل الأوروبية «غير مبررة».

وقال وزير صحة جنوب أفريقيا، جو باهلا: «لا دليل علميًا أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير».

وأوضح أن «أغلب الإصابات بالمتحور الجديد تنتشر وسط الذين لم يتلقوا اللقاح، مشيرا إلى أن فئة الشباب الذين لم يتلقوا اللقاح أكثر عرضة لعوارض صحية خطيرة».

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة «المتغيرات المثيرة للقلق»، وفق«سبوتنيك».