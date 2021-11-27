كيروش يكشف حقيقة تلقيه عرضاً لتدريب مانشستر يونايتد وترك الفراعنة

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كشف البرتغالى كارلوس كيروش حقيقة تلقيه عرضاً لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزى، بعد إقالة أولي سولسكاير من تدريب الشياطين الحمر.

وقال كيروش في تصريحات صحفية: «أنا هنا من أجل الحديث عن منتخب مصر فقط، وعن مصلحة المنتخب، وليس الحديث عن شيء آخر».

وأضاف البرتغالى كارلوس كيروش خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أن بطولة كأس العرب بطولة تحضيرية لاكتشاف وجوه جديدة، ولكن هذا لا يمنعه من المنافسة على البطولة، ولكن هناك أولويات له مع المنتخب وهو التأهل لكأس العالم 2022 بقطر والفوز بالمباراة الفاصلة التى لم يتحدد طرفها الثانى بعد.

وأكد كيروش على أهمية البطولة بالنسبة لمصر وأنه يلعب للفوز بها، ولكنه يهدف لاكتساب لاعبين جدد من المنضمين للمنتخب.