«التعليم» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد

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نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد حول غلق المدارس أو تعطيل الدراسة بسبب انتشار متحور كورونا الجديد بجنوب افريقيا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن الوزارة شددت على المديريات التعليمية تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطبيق كافة التعليمات الصحية بكل دقة، بسبب «أوميكرون».

وتابع المصدر أن الوزارة تطبق كافة التعليمات الصادرة من لجنة إدارة أزمة كورونا وتعليمات مجلس الوزراء ولا تتخذ قرارا منفردا.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بضرورة استكمال باقي أفراد المنظومة التعليمية الحصول على لقاح كورونا لمن لم يحصل عليه حتي الآن، كما ناشدت الوزارة طلاب المرحلة الثانوية العامة والفنية بالتسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فايزر والذي تم اتاحته لهذه الفئة العمرية من ١٥-١٨ سنة،كما ناشدت الوزارة أولياء أمور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بضرورة التسجيل والحصول على لقاح كورونا لحماية الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا في آخر إحصائية لها ،وذلك في إطار الحرص على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (1514541) بنسبة 95%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (55486) بنسبة 3%، من إجمالى (1597640) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم في الـ 27 محافظة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (27613) بنسبة 2%، بينهم من لديه مانع طبي من تلقي اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خطة وحالات غلق المدارس والمنشآت التعليمية خلال العام الدراسي بسبب فيروس كورونا وفقا للخطة الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار المرض.

وقررت الوزارة تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة بالتنسيق مع إدارة التربية البيئية والسكانية لنشر الوعي بالاجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة، والتنسيق مع مديريات الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسي والتي أقرتها وزارة الصحة وقطاع الطب الوقائي، تم التنبيه على المديريات والإدارات بضرورة تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد الصادرة من وزارة الصحة وقطاع الطب الوقائي والتي تم تحميلها على الموقع الالكتروني للوزارة وتعميمها على الإدارات والمدارس.

وحدّدت وزارة التربية والتعليم حالات غلق المدارس والمنشآت التعليمية بسبب كورونا فيما يلي:

وفي حالة حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل في المدرسة خلال أسبوعين: يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا، وفي حالة غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين: يتم غلق المدرسة 28 يومًا.

وفي حالة غلق مدرسة في مجمع مدارس وظهور حالات بمدرسة أخرى بنفس المجمع: يغلق مجمع المدارس 28 يومًا، وعند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة: يتم غلق مدارس القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض.