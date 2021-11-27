مصرع سيدة وإصابة 3 في انقلاب «ملاكي» بالغردقة

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب ٣ آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة الدائري الخارجي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لموقع الحادث ونُقل المصابون لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري الخارجي بالغردقة، وتبين مصرع سيدة مسنة في العقد الثامن في العمر تدعى «ذكية. ع»، وإصابة ثلاثة آخرين، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف.