كلوب يصرخ.. ‫كفاكم مقارنة واستمتعوا بـ «صلاح وماني»

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يواصل مهاجمو ليفربول محمد صلاح وساديو ماني صنع الفارق للفريق أمام المرمى، وحث مدرب الريدز يورجن كلوب الآن على عدم المقارنة بين النجمين بعد بدايتهما الرائعة للموسم.

يعتقد كلوب أن كلا اللاعبين يُقدمان مستويات رائعة للغاية، مشيرًا إلى سجل أهدافهما في الدوري الإنجليزي الممتاز للتأكيد على أهميتهما للفريق.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «أعتقد أنه يمكننا الحكم على ساديو كفرد، كلاعب من الطراز العالمي، لذلك هذا هو، ليس [أن نحكم عليه] ضد محمد صلاح أو أيا كان، ترى الأرقام صلاح لديه 108 أهداف (في الدوري الممتاز) وساديو لديه 106 (الثنائي رائع للغاية) اللاعبان مع ليفربول، إذن لا يوجد مشكلة».

ولم يشاركا ساديو ماني ومحمد صلاح في أي مسابقة دولية خلال الصيف، لقد منحهم ذلك الفرصة للراحة بشكل صحيح وساعدهم في المقابل على بدء موسم 2021-22 على قدم وساق.

وأكد يورجن كلوب مرة أخرى على ضرورة حصول لاعبي كرة القدم على استراحة مناسبة، ونُقل عن مدرب ليفربول قوله: «لا يمكنني القول بما يكفي عن مدى أهمية حصول هؤلاء اللاعبين على استراحة مناسبة- سأتحدث عن ذلك حتى العشرين عامًا القادمة، لكن السلطات لن تغيره، هذا صعب حقًا على اللاعبين، لكن هذا العام، وساديو حصل على استراحة مناسبة وفي الوقت الحالي، حتى الآن، نحن نستفيد من ذلك».

واستمتع كل من ساديو ماني ومحمد صلاح ببداية رائعة في موسم 2021-22، لقد أثبت الثنائي أنه لا يمكن إيقافهما تمامًا منذ بداية الموسم، مما أدى إلى تحطيم دفاعات الخصم وتسجيل أهداف كثيرة.

وسجل محمد صلاح حتى الآن 17 هدفا وستة تمريرات حاسمة في 17 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات، في غضون ذلك، سجل ساديو ماني تسعة أهداف وصنع واحد للريدز.