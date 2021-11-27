رئيس جامعة بنها يتفقد عدد من المشروعات الإنشائية (صور)

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تفقد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، السبت، عدد من الإنشاءات الجديدة بالجامعة، رافقه خلالها الدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

شملت الجولة تفقد مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد والمقام على مساحة 1500 متر مربع بتكلفة 78 مليون جنيه لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة، كما شملت الجولة، تفقد أعمال التطوير بمجمع الخدمات ومركز الطبع والنشر بالجامعة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة مشروع مركز تدريب وابدع مصر الرقمية والذي يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتكون من ارضى و3 أدوار بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، مشروع تجديد ملاعب الجامعة، والمكون من ملعب كرة قدم قانوني نجيل صناعي، وملعب خماسي أرضية نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان، ومضمار ألعاب قوى أرضية ترتان، ومنطقة الرمي جله وقرص ورمح أرضية نجيل طبيعي، ومنطقة وثب طويل.

واكد «سوسه»، خلال الجولة على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.

رئيس جامعة بنها يتفقد عدد من المشروعات الإنشائية

رئيس جامعة بنها يتفقد عدد من المشروعات الإنشائية

رئيس جامعة بنها يتفقد عدد من المشروعات الإنشائية

رئيس جامعة بنها يتفقد عدد من المشروعات الإنشائية

رئيس جامعة بنها يتفقد عدد من المشروعات الإنشائية

رئيس جامعة بنها يتفقد عدد من المشروعات الإنشائية

رئيس جامعة بنها يتفقد عدد من المشروعات الإنشائية