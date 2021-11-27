«أشك أنني على قيد الحياة».. «القاهرة السينمائي» يغفل دعوة مدير تصوير ويقدم الاعتذار

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أعلن مدير التصوير، محسن أحمد، أمس الجمعة، عن انزعاجه من عدم تلقيه دعوة لحضو مهرجان القاهرة السينمائي، الذي ينعقد بالوقت الحالي.

وقال عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «أتى زمنا يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي ولا تصلني دعوة للحضور، أشك أنني على قيد الحياة».

ويعود منذ ساعة، ينشر اعتذار من نقابة المهن السينمائية ونقيبها، مسعد فودة، فيعلّق: «هكذا تفاعل مع ما كتبت السيد نقيب السينمائين له كل الشكر التقدير والاحترام».

وجاء في البيان: «عمنا.. الدكتور محسن أحمد، صاحب إبداعات وعطاءات سينمائية متميزة، تتلمذ على يديك الكثير وشاركت في أعمال مميزة.. كان إسهامك سببا في تميزها وحصولها على جوائز، أرجوك لاتحزن» ووضع «فودة» اسمه في نهاية البيان.

يذكر أن محسن أحمد هو مدير تصوير ومخرج، بدأ حياته المهنية مصوراً في فيلم «صديقي الوفي» عام 1984، وشارك بعدها في أكثر من 30 فيلماً سينمائياً ما بين مصوراً ومديراً للتصوير.

في التسعينات إتجه لإخراج الفيديو كليب فأخر أغنيات لكبار المطربين من بينهم: كاظم الساه ولطيفة وهاني شاكر وغيرهم.

كان فيلمه «السيد أبوالعربي وصل» عام 2005 هو أول أفلامه الروائية الطويلة مع الفنان هاني رمزي، والذي تعاون معه مرة أخرى في فيلم «الرجل الغامض بسلامته» عام 2010.

أنطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، أمس الجمعة، وتستمر فعالياته لعشرة أيام، أي أنه ينتهي في الـ5 من ديسمبر، ويشارك في المهرجان أكثر من 63 دولة.