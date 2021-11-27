ضبط 100 طربة حشيش و2 كيلو أفيون بحوزة عنصريين إجراميين في الإسكندرية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، قيام اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين بمحافظة قنا، بالاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدري الحشيش والأفيون، وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإفيون وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و240 ألف جنيه تقريبًا.