سؤال برلماني لوزير الصحة عن الاستعدادات لمواجهة متحور كورونا الجديد

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تقدمت النائبة ايناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة والى وزير الصحة، بشأن حالة الرعب التي سيطرت على العالم بعد انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية «أوميكرون»، ووصفته بالمقلق، نظرا لسرعته في الانتشار والتكاثر، الأمر الذي دفع العديد من الدول، ومن بينهم مصر، إلى تعليق رحلات الطيران، من وإلى جنوب إفريقيا التي تشهد حاليا تزايد في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد.

واكملت عبدالحليم أنه على مدار 24 ساعة ضربت أخبار المتحور الجديد لفيروس كورونا العالم، ليدخل في لحظات رعب جديدة، وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور على أنه «مثير للقلق»، في إشارة إلى العدد الكبير من الطفرات في المتغير، وربما زيادة خطر الإصابة مرة أخرى وغيرها من الأدلة.

أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن «هناك عددًا من الدراسات جارية وستواصل المجموعة الاستشارية تقييم هذا المتغير. وستقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ النتائج الجديدة مع الدول الأعضاء والجمهور حسب الحاجة».

وتساءلت عضو مجلس النواب ما هي خطة الحكومة للتعامل مع هذا الفيرس لاسيما وان انتشار هذا الفيرس سريع جدا لاسيما وان للمتحور مجموعة من الطفرات تساعده في تجنب الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.

واضافت عبدالحليم أنه تم رصد 50 حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد في كل من جنوب إفريقيا وهونغ كونغ وبوتسوانا، حسبما ذكرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية.

وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.

واختتمت سؤالها.... ماذا نفعل في ظل هذا الفيرس الجديد... وما هي الاجراءات الاحترازية التي تتوافق وهذا الفيرس.