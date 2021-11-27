حملات مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع الأشغالات المخالفة، وإزالة التعديات المخالفة علَي الأرض الزراعية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة منشأة أبوعمر، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومركز الشرطة، بإزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بحملة لرفع وإزالة الإعلانات، والبنرات المخالفة وغير المرخصة بمنطقة حى الزهور ،ومنشية أباظة وشارع الجلاء لتحقيق الإنضباط بالشوارع.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، برفع ٤١١ حالة إشغال، وضبط ١٦ حالة إشغال أخرى، وتحرير ١٣ محضر إشغال في حملة شنتها فرق العمل برئاسة المركز، لفتح الطريق أمام عبور الماره وحركه السيارات ومنع التكدسات بالشوارع.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملات لرفع الإعلانات المخالفة بنطاق المركز، وأسفرت الحملة عن إزالة ٢٠ إعلان مخالف بمناطق متفرقة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحده المحلية البلاشون، ومسؤلى القسم الهندسى بالوحدة، بحملة إزالة وتم فك شدة خشبية لأعمدة وسقف الدور الاول علوى بمساحة 70 متر بعزبة مراد الصغرى التابعة لقرية ميت جابر، وتمت الإزالة كلياً وتطبيق القانون على المخالفين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بحملة لرفع الإشغالات، وأسفرت الحملة عن رفع ١٦ إعلان مخالف بدون ترخيص حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالى للمركز.