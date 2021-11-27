محافظ المنيا: لا ندخر جهدًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة لا تدخر جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلي الكنائس والطوائف ،الاشتراطات الجديدة لبناء دور العبادة، إلى جانب مناقشة عدد من المعوقات والمشكلات الخاصة ببعض دور العبادة، موجهاً بدراستها وتحديد المقترحات والحلول اللازمة لها على الفور

أعلن «المحافظ» أنه تم صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 307 كنيسة، ومبني خدمي بمحافظة المنيا، وفقاً للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.