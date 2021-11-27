تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مانياما وبيراميدز

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عقد اليوم، الاجتماع الفني لمباراة إيه إس مانياما والمقرر لها الثالثة من عصر الأحد على استاد الشهداء بمدينة كينشاسا العاصمة الكونغولية في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم خلال الاتفاق على جميع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يتحرك الفريقان من فندق الإقامة نحو ملعب اللقاء قبل ساعتين من الانطلاق، عند الواحدة على أن يصل الفريقان قبل ساعة ونصف من بداية المباراة.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز القميص الرمادي والشورت والجوارب البيضاء، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل، وسيظهر نادي مانياما بالأخضر في الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على أن المباراة ستكون بدون حضور جماهيري في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، ووليد مهدي مدير المباريات، ومحمود حرب إداري الفريق، وعاطف شادي المنسق الإعلامي.