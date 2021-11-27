تجديد اعتماد كلية الصيدلة للمرة الثالثة على التوالي.. و«الخشت»: تحتل المركز 54 عالميًا

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تجديد اعتماد كلية الصيدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن كلية الصيدلة بجامعة القاهرة هي أول كلية صيدلة على مستوى مصر تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في يونيه 2011، وفي 2019 حصلت الكلية على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي- الدورة الأولى، وجاءت ضمن العشر الأوائل للدورة الثانية (جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة/ فئة الكليات الحكومية)، لافتًا إلى أن كلية الصيدلة مصنفة في المركز 93 بالتخصص في التصنيف البريطاني QS، وتحتل المركز 54 عالميا في التصنيف الأمريكي US News.

وقال الدكتور الخشت، إن حصول كلية الصيدلة على المراكز المتقدمة يأتي في إطار النقلة النوعية التي حققتها الجامعة خلال السنوات الماضية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري وفقا لخطة الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع، والتي ترتكز على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية بما يساهم في إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بجانب رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري، والنهوض بالبحث العلمي وربطه بالاحتياجات التنموية للمجتمع وتحسين جودة مخرجاته على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيه، وزيادة قدراته التنافسية وربطه بالصناعة مما يخدم أغراض التنمية المستدامة 2030 في مصر.

من جانبها، قالت الدكتورة شهدة المراغي القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، إنه بعد مرور قرابة عشرة أعوام تقدمت الكلية على تجديد الاعتماد وفقًا لمعايير الاعتماد الثالث الصادر في يوليو 2015 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة.

وأكدت الدكتورة شهدة المراغي أن تجديد الاعتماد للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يعد نتاج نشاط لفريق عمل مؤسسي مكون من إدارة الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة هي ترجمة للدعم غير المحدود من قبل إدارة الجامعة لتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة للتطوير المستمر لعناصر العملية التعليمية والبحثية، مؤكدة أن الجامعة تعمل دائمًا على تقديم الدعم المتواصل للكلية من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد.