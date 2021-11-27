بأول منصة تفاعلية بين مقدمي الخدمة.. «الرعاية الصحية» تحتفل بعامين على «التأمين الشامل»

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احتفلت هيئة الرعاية الصحية، بمرور عامين على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي يتم تطبيقها حاليا في ثلاث محافظات هيً بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة بمدينة الإسماعيلية، أمس السبت، بحضور العديد من القيادات الصحية والتنفيذية وممثلي البنك الدولي.

بدأت فاعليات الملتقى بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الأطباء وأعضاء الفريق الطبي جيش مصر الأبيض، الذي استشهدوا خلال معركة المواجهة مع وباء كورونا، وذلك تقدير لدورهم وتضحياتهم.

وفي كلمته أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إطلاق منصة تفاعلية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تضم كافة العاملين في هيئة الرعاية الصحية بهدف خلق الية تواصل وتفاعل بين العاملين وكافة القيادات، مشيراً إلى أن كافة العاملين بمنظومة التأمين الصحي الجديدة لديهم إصرار على تحقيق الحلم والوصول إلى أعلى مستويات الجودة.

وأضاف السبكي، أن هناك العديد من دول العالم حاولت كيرا تطبيق وتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لكل مواطنيها، لكن الكثير منها لم ينجح كما نجحت المنظومة في مصر، وذلك بفضل الإرادة السياسية وإصرار المصريين والفريق الطبي على تطوير المنظومة، كلها كانت عوامل نجاح المنظومة، مشيرا أن الهيئة قدمت حتى الآن قرابة ٨ مليون خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية وبعدالة للمواطنين، كما تم إجراء نحو ١٥٠ ألف عملية كبرى ذات جودة عالية لأول مرة وبمشاركة خبراء أجانب.

وأشار السبكي، أن الهيئة تسعى لتعزيز ثقافة الجودة، حيث تم تسجيل ٩٥٪؜ من المنشآت الطبية ضمن منظومة الإعتماد والجودة، وذلك من إجمالي ١١٤ منشأة طبية تابعة للهيئة ويعمل بها ١٥ ألف فرد، ونستهدف الوصول إلى ٦٠٩ مستشفى ومنشأة بطاقة ١٥٠ ألف سرير، مشيرًا ان الهيئة ضمت أول مستشفى معتمد في مصر، وهي مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، لتكون أول مستشفى حكومي وخاص في مصر يحصل على الاعتماد، وذلك للتأكيد على أن ثقافة الجودة ليست حكرا على القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الاتجاه مستقبلا للحلول الرقمية في تقديم الخدمات الصحية، ونجحت الهيئة في ميكنة ١٠٠ من الوحدات والمعامل والاشعة وربطها بشكل متكامل، كما تم تقديم عدد ١٠ آلاف استشارة طبية عن بعد، خلال الفترة الماضية .

ونوه السبكي إلى أن أبرز التحديات، هي التحول إلى النظام الاقتصادي وإدارة وتعظيم أموال وموارد الهيئة، ونجحنا في تحقيق أكثر من مليار جنيه (١.٢ مليار) من الموارد الذاتية بدل من ٤٦ مليون جنيه العام الماضي، مؤكدا أن مشروع التأمين الصحي هو مشروع قومي للدولة المصريهً وجمع كل المصريين على حلم واحد والوصول رعاية متكاملة ذات جودة عالية، موجها التحية للأطقم الطبية والإدارية التي أثبتت للعالم قدرتها على التحدي.