البرلمان يستدعي وزير التعليم غدًا لمساءلته عن المناهج الجديدة

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يستدعي البرلمان وزير التربية والتعليم، غداً الأحد، لمساءلته عن المناهج الجديدة، وذلك بعد أن تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لاستدعاء الوزير أمام المجلس، وقد تحدد غداً الأحد موعداً لاستدعاء وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم بالمجلس.

وصرح البياضي في بيان له أنه مع تطوير المناهج، وتغيير الأسلوب التقليدي للتعليم، لكن ما تم من تطوير وظهر جلياً في مناهج الصف الرابع يعكس انفصالا واضحاً من الوزارة عن واقع البيئة التعليمية، وتقصيرا فادحا في إعداد المدرسين وتغطية العجز المطلوب في أعدادهم، مما يجعل تطبيق المناهج الجديدة شبه مستحيل، ويشكل عبئاً على الأهالي والمدرسين والتلاميذ أيضاً.

وأضاف البياضي أنه درس مشكلات تطبيق هذه المناهج ولديه تشخيصاً لأسباب المشكلة ورؤية للحل سيتقدم بها في مواجهة الوزير غدا الأحد.