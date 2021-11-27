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استقبل السفير المصري في كوبنهاجن، كريستيان جنسن، المبعوث الدانماركي الخاص لشئون مجلس الأمن وزير المالية ووزير الخارجية السابق.

تناول اللقاء بالأساس ترتيبات زيارة «جنسن» المرتقبة للقاهرة، والموضوعات المطروحة لتناولها مع الجانب المصري حول موضوعات مجلس الأمن على ضوء الرغبة الدانماركية في الإنفتاح خلال الفترة القادمة على القارة الإفريقية والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الصدد، وذلك على ضوء توليه مهمة الترويج لملف عضوية الدانمارك غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة ٢٠٢٥- ٢٠٢٦.

وفي هذا السياق، عرض السفير المصري آخر التطورات والإنجازات التي تشهدها مصر في العديد من المجالات لا سيما الاقتصاد والبيئة والطاقة والصحة والبنية التحتية وحقوق الإنسان، علاوة على تبادل النظر حول التطورات الإقليمية وقضية سد النهضة.

ومن جانبه، قدّم المبعوث الدانماركي التهاني للسفير المصري بمناسبة توليه مهام منصبه، كما قدّم أيضا التهنئة على ضوء إستضافة مصر لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي بشرم الشيخ العام القادم ٢٠٢٢، مؤكدا على تطلعهم للتعاون مع مصر في الجوانب الفنية والموضوعية على شاكلة ما تم هذا العام مع الرئاسة البريطانية للمؤتمر الأخير الذي عقد بجلاسجو.