«المحامين العرب» يطالب المجتمع الدولي بالتدخل: محاولات إيران تهدد أمن وسلم البحرين

★ ★ ★ ★ ★

أكد المكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، استنكاره بأشد العبارات، لمحاولات إيران السافرة، لتهديد أمن وسلم مملكة البحرين العربية الشقيقة، وزعزعة استقرارها بدعم وتسليح الإرهابيين.

وقال «بن عيسى»، في بيان صحفي له، إن الأمانة العامة تابعت عن كثب نجاح عناصر وزارة الداخلية البحرينية الباسلة، في إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ عمليات تستهدف الأمن والسلم الأهلي في المملكة، وضبطها لأسلحة ومتفجرات مصدرها إيران.

وأشار أمين عام الأتحاد، إلى أن إيران تضرب بالقانون الدولي، ومبادئ الأمم التحدة، عرض الحائط بعدم احترامها لسيادة الدول، ومحاولاتها المتكررة التدخل في شؤون مملكة البحرين ومحاولة العبث بأمنها.

وأضاف أن هذه الأعمال العدوانية الخبيثة، والمتكررة التي تنتهجها إيران والناجمة عن سياستها التوسعية المفضوحة أمام العالم، تستلزم تحركًا دوليًا، مناشدًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة أقصى الضغوط لوضع حد لممارساتها.

واختتم «بن عيسى»، مؤكدا على موقف اتحاد المحامين العرب الثابت الداعم دائما لمملكة البحرين، وتأييده المطلق لأية تحركات دولية وإجراءات من شأنها حفظ أمنها وسلمها.