بسبب «أوميكرون».. عمان تقرر تعليق دخول القادمين من 7 دول أفريقية

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قررت سلطنة عمان تعليق دخول القادمين من 7 دول أفريقية بسبب متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».

يشمل القرار دول جنوب أفريقيا وناميبيا وبتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق، ابتداء من الغد بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحور جديد من فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

تم تعليق دخول القادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول السبع المذكورة خلال الـ14 يومًا الماضية لطلب الدخول إلى السلطنة حتى إشعار آخر.

واتخذت دول عديدة قرارا مشابها بتعليق السفر إلى الدول التي انتشر فيها المتحور الجديد.