الأحد.. بدء انتخابات المرحلة الأولى للاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

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تجري الأحد 28 نوفمبر الجاري، انتخابات الجولة الأولى للاتحادات الطلابية، بالكليات والفرز وإعلان النتائج، داخل 20 كلية بجامعة المنيا، وفقا للجدول الزمني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمنافسة على تشكيل أعضاء لجان الأنشطة الطلابية السبعة على مستوى كليات الجامعة العشرين، من الأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة: «الثقافية، والعلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسر، والجوالة والخدمة العامة».

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا: تقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

من جانبه أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أنه بلغت أعداد الطالبات المتقدمات للترشح لعضوية الاتحادات الطلابية ممن انطبقت عليهم الشروط 326 طالبة بنسبة 41% من إجمالي المرشحين، وبلغ عدد الطلاب 471 طالباً، بنسبة 59%، حيث تستكمل سير أعمال العملية الانتخابية غداً بالدعاية الانتخابية.

كانت اللجنة العليا المشرفة على سير العملية الانتخابية بجامعة المنيا أعلنت كشوف المرشحين الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد المرشحين بالكشوف النهائية 797 طالباً وطالبة ممن استوفوا شروط الترشح، وذلك بعد تقدم 908 طلاب لأوراق ترشحهم باللجان الفرعية المنعقدة بكلياتهم، وذلك للمنافسة على تشكيل أعضاء لجان الأنشطة الطلابية السبعة على مستوى كليات الجامعة العشرين، من الأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة: «الثقافية، والعلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسر، والجوالة والخدمة العامة».