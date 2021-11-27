مصرع شخص في انقلاب دراجة نارية على الطريق الإقليمى ببنها

★ ★ ★ ★ ★

لقى شخص مصرعه أثر إنقلاب دراجتة النارية اثناء قيادتها على الطريق الإقليمى واصطدامها بالحاجز الخرسانى للطريق في اتجاه بنها أمام قرية شبلنجة دائرة مركز شرطة بنها وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ بانقلاب دراجة نارية ووفاة قائدها أعلى الطريق الدائرى الإقليمى اتجاه بنها أمام قرية شبلنجة دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» قيادة «م ص م» 31 سنة موظف اختلت عجلة القيادة بيده وصطدم بالحاجز الخرسانى للطريق ما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية ووفاته في الحال إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ.

وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.