إصابة شخصين في مشاجرة بسبب الجيرة ببنها

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أصيب شخصان في مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات الجيرة في بنها وتم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة بنها بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وبالفحص تبين وجود مشاجرة بين طرف أول «م. ع. أ» 31 سنة، صاحب مزرعة دواجن، و«م. ع. ع» 25 سنة، وطرف ثانٍ «أ.ح. ح. ز» عامل، و«م. ص. ح» 24 سنة بائع، و«م. ع. م» 26 سنة سباك، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات سابقة على الجيرة بينهما فقام الطرف الثانى بالتعدى على الأول بسلاح أبيض مطواة بحوزة كل منهم.

وتمكن ضباط المباحث بالمركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.