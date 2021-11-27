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أعلن الإعلامي عمرو أديب اقتراب موعد عرض حلقته لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، فيما كشف كواليس مقابلتهما للترويج للحلقة قبل عرضها.

وأوضح «أديب» أنه تم إجراء الحوار مع «صلاح» في مدينة ليفربول، داخل منزل لاعب كرة القدم المصري في إنجلترا، كما لفت إلى أنه سيتم إذاعته في الأيام المقبلة.

وقال عبر برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر» عن كواليس اللقاء، موضحًا أنه مر أكثر من 3 سنوات على لقائهما السابق، حيث سافر إلى المملكة المتحدة لإجراء الحوار مع محمد صلاح حينها، وأشار إلى أن الوضع تغير وأصبح «صلاح» بالوقت الحالي هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في العالم.

واستكمل: «فرق كبير، وسيبكم من محمد صلاح لاعب الكرة، رأيت شخصية مبهرة، تتطور مذهل، هذا الرجل يعمل على عقله وشخصيته والتأمل بتاعه تطور بشكل مذهل».

وتابع: «محمد صلاح بالفعل حاجة تشرف وتفخر بيها، استمر الإعداد للحلقة شهور، وكان إجراء حوار معه لم يكن سهلا ولكنه يستحق المجهود لأنه شخصية عالمية».

وأضاف: «تشجيع الناس له في ملعب الآنفيلد عظيم، سعادة غامرة، يتربع كأحسن مستوى في العالم وأنا شايفه أفضل لاعب في العالم، عندما كنت أقول لأحد أنني من بلد محمد صلاح كان الجميع يشعر بساعدة كبيرة إعجابا بصلاح».

وأختتم: «اللقاء مع صلاح ووكيل أعماله رامي عباس كان مميز، ورامي عباس له دور هائل في حياة محمد صلاح، صلاح لم يهتز في أي سؤال كما لم يجاوب بطريقة دبلوماسية، وهو شخص مُتأمل وهادئ جدًا ومتواضع وهو ليس سهلًا وأنا استمتعت للغاية وشاهدته خلال مباراة بورتو في دوري أبطال أوروبا».

وحول موعد إذاعة الحلقة أكد أنه في انتظار الانتهاء من المونتاج للحلقة حتى يتم إذاعتها على الفور.