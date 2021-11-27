«سعد» رسام الغلابة.. حدوتة موهبة صعيدية على كورنيش الإسكندرية (صور وفيديو)

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جالسا على صخور سور كورنيش الاسكندرية العتيق، وبالتحديد في منطقة الرمل وسط المدينة الساحلية، تتبع نظراته كل من يقترب منه لعله يطلب رسمه على بورتريه، ليطبع شخصيته خلال 30 دقيقة على لوحة ورقية كبيرة تكون بمثابة هدية للمارة.

عم سعد الدين محمد أحمد، القادم من محافظة أسوان أقصى صعيد مصر، والذى يروى حكايته لـ«المصرى اليوم»، قائلاً أنه كان يعمل في مجال رسم الشخصيات على لوحات تشكيلية سواء بالفحم «أبيض وأسود»، أو الألوان، طيلة 35 عاما في مجال السياحة متنقلاً بين شرم الشيخ والغردقة والحسين والهرم، وكانت «الحياة حلوة والدنيا ماشية كويس جداً» – بحسب تعبيره -، إلا أن جاءت الحياة بما لا تشتهي السفن ووقع حادث تفجير الطائرة الروسية في شرم الشيخ، ومن هنا بدأت حياته تتحول إلى الاسوأ مثله مثل بقية أقرانه من العاملين في هذا المجال«.

ويستكمل عم سعد والذي يلقبه البعض من رواده بـ«مصرى فنان» أو «فنان الغلابة»، :«كنت شغال في شرم الشيخ والغردقة والحسين والقاهرة وأسوان والمناطق السياحية لأكثر من 35 عام، ولكن بعد أحداث ثورة يناير 2011، وحادث تفجير الطائرة الروسية في شرم الشيخ، تراجعت السياحة بشدة ووجدت البديل للسياحة في الاسكندرية فلجت إلى رسم وعرض لوحاته على كورنيش الإسكندرية باعتباره مزار يومى وملاذ المئات من المواطنين يومياً من المدينة والمحافظات المجاورة».

وأضاف: «كنت برسم البورتريه في المناطق السياحية بـ 80 دولار للسائحين، وكان يقوم برسم البورتريهات على ورق البردي، بالفحم، والباستيل، وأيضًا رسم الأسماء بالفرعوني، فيما يبيع اللوحة بـ40 جنيه مصرى، مستخدماً أدواته البسيطة اللازمة للرسم من أقلام وجومات وقطع حجرية معينة وألوان وغيره، وجلس على الكورنيش لعرض موهبته إلا أن فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاقتصادية المصاحبة للفيروس العالمى ساهمت في التأثير سلبياً بشدة عليه».

وقال أنه يرسم اللوحة الفحم بـ40 جنيه والالوان بـ75 جنيه، نظرا لغلاء الخامات المستخدمة، وانه يقوم بعمل لوحتين أو ثلاثة في اليوم واحيانا اقل«.

وعن طرائف الرسم ،قال مصرى ،أن أحد الزبائن مصاب بحريق في وجهه طلب رسم بورتريه له بشرط عدم اظهار الجزء المصاب في وجهه، وتم عمل بورتريه بوجهه سليماً قبل الحريق وهو ما اسعده جداً، كما أن بعض الشباب طلبوا منه رسم بورتريه لصديقهم الذي مات في الغربة ولم تراه والدته منذ 15 عاما وقام برسمه وإهدائها لوالدته.

«المصرى اليوم» تلتقى رسام الغلابة على كورنيش الاسكندرية

"سعد" .. حدوته صعيدية ترك شرم الشيخ بعد أحداث الطائرة الروسية فلجأ لكورنيش الإسكندرية لإحياء موهبته (صور وفيديو)

"سعد" .. حدوته صعيدية ترك شرم الشيخ بعد أحداث الطائرة الروسية فلجأ لكورنيش الإسكندرية لإحياء موهبته (صور وفيديو)

"سعد" .. حدوته صعيدية ترك شرم الشيخ بعد أحداث الطائرة الروسية فلجأ لكورنيش الإسكندرية لإحياء موهبته (صور وفيديو)

"سعد" .. حدوته صعيدية ترك شرم الشيخ بعد أحداث الطائرة الروسية فلجأ لكورنيش الإسكندرية لإحياء موهبته (صور وفيديو)

"سعد" .. حدوته صعيدية ترك شرم الشيخ بعد أحداث الطائرة الروسية فلجأ لكورنيش الإسكندرية لإحياء موهبته (صور وفيديو)

"سعد" .. حدوته صعيدية ترك شرم الشيخ بعد أحداث الطائرة الروسية فلجأ لكورنيش الإسكندرية لإحياء موهبته (صور وفيديو)

"سعد" .. حدوته صعيدية ترك شرم الشيخ بعد أحداث الطائرة الروسية فلجأ لكورنيش الإسكندرية لإحياء موهبته (صور وفيديو)

"سعد" .. حدوته صعيدية ترك شرم الشيخ بعد أحداث الطائرة الروسية فلجأ لكورنيش الإسكندرية لإحياء موهبته (صور وفيديو)

"سعد" .. حدوته صعيدية ترك شرم الشيخ بعد أحداث الطائرة الروسية فلجأ لكورنيش الإسكندرية لإحياء موهبته (صور وفيديو)

"سعد" .. حدوته صعيدية ترك شرم الشيخ بعد أحداث الطائرة الروسية فلجأ لكورنيش الإسكندرية لإحياء موهبته (صور وفيديو)

"سعد" .. حدوته صعيدية ترك شرم الشيخ بعد أحداث الطائرة الروسية فلجأ لكورنيش الإسكندرية لإحياء موهبته (صور وفيديو)

"سعد" .. حدوته صعيدية ترك شرم الشيخ بعد أحداث الطائرة الروسية فلجأ لكورنيش الإسكندرية لإحياء موهبته (صور وفيديو)