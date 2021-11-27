«اعتداء متكرر ونزيف بالمخ».. تقرير الصفة التشريحية لطفل حلوان المقتول على يد زوج والدته

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ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى في واقعة قتل موظف نجل زوجته دون تدخل من الأم أو الدفاع عنه في حلوان، أن الضحية كان مصابا بجروح نتيجة المصادمة بأجسام صلبة بعضها ذو سطح خشن أيا كان نوعه ويدل على تطور الآثار الالتئامية وشكل وطبيعة الإصابات وتعددها إلى تكرار التعدى على المجنى عليه بالضرب.

وكشفت تقرير الطب الشرعى أن جثة المجنى عليه كان بها إصابات بمختلف أنحاء الجسم، وواضح من الإصابات تكرار التعدى عليه بالضرب في أزمنة مختلفة، وتبين من تقرير الصفة التشريحية وجود انسكابات ودماء متجلطة أعلى سطح المخ وانسكابات دموية بعضلات العنق والوجنتين والصدر ومن إصابات بالأطراف السفلية والطرف العلوى والأيمن.

كما تبين أن وفاة المجنى عليه نتجت من مجموعة من الإصابات والمتكررة في أزمنة مختلفة مما أدى إلى نزيف أعلى سطح المخ نتج عنه الضغط على المراكز الحيوية بالمخ مما أدى إلى الوفاة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد، وربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، في اتهامهما بقتل نجل المتهمة الثانية بحلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسنى العالم، ومحمد فهمى عبدالكريم، والدكتور محمد بركات وأمانة سر محمد جبر.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجنى عليه عمدا، وقال أمر الإحالة إن النيابة تتهم كلا من «حسين. ع» و«سماح. م» لأنهما في تاريخ سابق عن 2 فبراير 2021 بدائرة قسم شرطة حلوان، قتلا المجنى عليه «محمد. أ» نجل المتهمة الثانية عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تجرد كلاهما من معانى الإنسانية التي فطر عليها البشر وأطلقا عنانهما لأفكارهما الشيطانية دون خوف من عقاب وتحليا بنفوس خبيثة فاعتادا التعدى على المجنى عليه بالضرب دون رحمة أو شفقة محدثين إصابته بعموم جسده والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعى والتي أودت بحياته مع علمهما بعدم قدرته الجسدية وقواه على تحمل تلك الضربات حال كون المجنى عليه طفلا.