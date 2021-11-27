أثناء زيارتك للسجن.. احذر 4 مخالفات عقوبتها الحبس والغرامة

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تناول القانون رقم 396 لسنة 1956، بإصدار قانون تنظيم السجون وتعديلاته، على مخالفات تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فنصت المادة 92، على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأي طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

٢- كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.

٣- كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى.

٤- كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحة مادية مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقياً أو مدعوماً بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره».

وأضافت: «وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة».

وذكرت المادة 93 أنه: «يجب أن يُعلّق في محل ظاهر على الباب الخارجي لكل سجن نص المادة السابقة».