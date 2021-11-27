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حذر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، من خطورة متحور فيروس كورونا الجديد والذي يعتبر أكثر انتشارًا، مؤكدًا أن هذا المتحور الفرعي شائعًا متزايد في جنوب أفريقيا، حيث أن هناك دلائل على نموه وقد يكون مرتفعًا خلال الأيام المقبلة.

وطالب النائب خلال البيان الصادر له، الحكومة بإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان مأمونية الوضع الصحي في مصر، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة.

وشدد عضو مجلس النواب، على المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للفيروس مع ارتداء الكمامات والاسراع من تناول اللقاح، بحيث يكون محصن بنسبة كبير من الإصابة بإي فيروس أخر.

وأكد البرلماني، أن الدولة المصرية تعتبر من أولى الدولة التي انتصرت على موجات فيروس كورونا في الاونة الأخيرة، بدون خسارة كبيرة، ويأتي ذلك بسبب وعي المواطنين والتعاون مع الحكومة؛ حفاظًا على الوضع الاقتصادي في مصر، ولأبد أن يتكاتف الجميع مرة أخرى للعبور من هذه الأزمة إلى بر الأمان بأقل الخسائر.