رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يعلن جاهزية معهد فتيات سيدي بشر لـ«الاعتماد» (صور)

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أعلن الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جاهزية معهد فتيات سيدي بشر؛ لاستقبال زيارة الهئية القومية للاعتماد والجودة، والحصول على الشهادة من الهيئة بالاعتماد.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمدير المنطقة اليوم للمعهد، للوقوف على آخر استعداداتها لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حييث رافقه علاء الحلفاوي مدير الشئون القانونية، محمود جمال مدير إدارة الأمن.

وتم خلال الجولة تفقد المعهد وملحقاته، والحث على العمل بروح الفريق، وبذل كافة الجهود للمحافظة على ما تم تحقيقه، وتحقيق معايير الجودة، والسلامة، والأمن، والحرص على حصول المعهد على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يشار إلى أن 3 معاهد أزهرية حصلت على شهادة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.

وفى سياق متصل، ترأس الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا بموجهي وموجهات اللغة الإنجليزية؛ للتأكيد على تدريب الطلاب على مواصفات الامتحانات، وخاصة تدريب طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي على سؤال الترجمة الخاص بالمستوى الرفيع، وتوفير معلم لغة إنجليزية في كل معهد يوم امتحان اللغة الإنجليزية للنقل الابتدائي والإعدادي والثانوي؛ لقراءة سؤال الاستماع.

رئيس "الاسكندرية الأزهرية" يعلن جاهزية معهد فتيات سيدي بشر للحصول على "الاعتماد" .. ويتفقد الاستعدادات (صور)