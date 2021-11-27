رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يعلن جاهزية معهد فتيات سيدي بشر لـ«الاعتماد» (صور)

أعلن الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جاهزية معهد فتيات سيدي بشر؛ لاستقبال زيارة الهئية القومية للاعتماد والجودة، والحصول على الشهادة من الهيئة بالاعتماد.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمدير المنطقة اليوم للمعهد، للوقوف على آخر استعداداتها لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حييث رافقه علاء الحلفاوي مدير الشئون القانونية، محمود جمال مدير إدارة الأمن.
وتم خلال الجولة تفقد المعهد وملحقاته، والحث على العمل بروح الفريق، وبذل كافة الجهود للمحافظة على ما تم تحقيقه، وتحقيق معايير الجودة، والسلامة، والأمن، والحرص على حصول المعهد على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
يشار إلى أن 3 معاهد أزهرية حصلت على شهادة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.
وفى سياق متصل، ترأس الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا بموجهي وموجهات اللغة الإنجليزية؛ للتأكيد على تدريب الطلاب على مواصفات الامتحانات، وخاصة تدريب طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي على سؤال الترجمة الخاص بالمستوى الرفيع، وتوفير معلم لغة إنجليزية في كل معهد يوم امتحان اللغة الإنجليزية للنقل الابتدائي والإعدادي والثانوي؛ لقراءة سؤال الاستماع.