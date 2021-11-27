رشوان توفيق يكشف كواليس خلافاته مع ابنته الصغرى في «واحد من الناس»

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في حلقة تبث في العاشرة مساء اليوم السبت من برنامج «واحد من الناس» يحل الفنان الكبير رشوان توفيق وعائلته في ظهور خاص على شاشة التليفزيون مع الدكتور عمرو الليثي، وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة عن النجم القدير رشوان توفيق والحب في حياته وزواجه.

كما يتحدث عن وفاة والده ومدي تعلقه به وحبه الشديد له والرؤية التي رآها قبل وفاته.

كما تتناول الحلقة علاقته بعائلته وبناته واحفاده، ولاول مرة يكشف عن أحزانه وأكبر ماساة في حياته مع ابنتة الصغري بعد أن رفعت ضده قضية في المحاكم ومدي حزنه وتأثره وبكاءه أثناء الحلقة.

حلقة الانفرادات الإنسانية مع عمرو الليثي في العاشرة مساء اليوم السبت ببرنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة.