سمية الخشاب عن أصالة : «بعشق صوتها وحافظة كل أغانيها»

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أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها تعتبر أصالة مطربتها المفضلة، مشددة في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أنا اساسًا من عشاق صوت أصالة وحافظه كل اغانيها، وهي بالنسبة لي مدرسة الطرب الأصيل، وأيقونة الغناء في الوطن العربي، صوتها يدخلني في حالة خاصة جدًا، بيسعد قلبي وروحي واحساسي«.



وكانت أصالة قد صرحت في أخر حواراتها في برنامج «حبر سري»، المذاع على قناة القاهرة والناس، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم :«أن سمية الخشاب هي مصدر سعادتها وتحب تتفرج على فيديوهاتها قائلة: «بتموتني ضحك، دمها خفيف، أحب لقاءاتها، مؤتمراتها الصحفية، تعليقاتها، عايشة في عالمها الخاص».

أصالة - صورة أرشيفية

وفي سياق أخر تقضي حاليًا «سمية» إجازة سريعة مع أسرتها في الإسكندرية وتستغل تلك الفترة لقراءة عدة سيناريوهات ما بين سينما وتلفزيون، ومن المقرر أن تعلن عن مشروعها الجديد خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن سمية عرض لها المارثون الرمضاني الماضي مسلسل «موسى»، اخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبدالرحمن، وبطولة محمد رمضان، سيد رجب، رياض الخولي، تارا عماد، عبير صبري.