للخروج من أحزانها.. دنيا سمير غانم في رحلة سفاري مع زوجها بوادي حيتان (صور)

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يبدو أن الفنان دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أحازنهما، على رحيل والديها الفنانان سمير غانم ودلال عبدالعزيز، بالسفر في رحلة سفاري تجمعها بزوجها الإعلامي رامي رضوان.

وشاركت الفنانة بصورها مع زوجها وأصدقائها، خلال تواجدها برحلة إلى الفيوم، في مغامرة سفاري بمنطقة وادى الحيتان، وذلك عبر «ستوري» صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»، فيما نشرت صورا من زيارتها إلى المحميات الطبيعية في الفيوم.

وظهرت بحالة نفسية أفضل قليلًا مقارنة بظهورها الآخير وتتسلم جائزة باسم والديها، في حفل افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، في حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، سبتمبر الماضي، حيث ظهرت وتبكي.

يذكر أن في نهاية شهر أبريل الماضي توفى والدها الفنان سمير غانم يوم 20 مايو ثم والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز في الـ 7 من أغسطس.