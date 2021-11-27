مثقفون عن أزمة «المومس الفاضلة»: «محاولة إخوانية لاستهداف إلهام شاهين أخلاقيًا»

★ ★ ★ ★ ★

اتفق مثقفون على أن الجدل المثار حول مسرحية «المومس الفاضلة» جاء لأسباب سياسية وليست ثقافية، لأن المسرحية نشرت في مصر أكثر من مرة، وعرضت على خشبة المسرح القومى في خمسينات القرن الماضي.

الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة السابق، يقول لـ«المصري اليوم»، إن أزمة «المومس الفاضلة ذات أبعاد سياسية وليست ثقافية، لأنه تم نشر ترجمتها في مصر اكثر من مرة وبأكثر من عنوان مثل الباغية الفاضلة».

أضاف: «الكتائب الالكترونية للاخوان متربصين بالهام شاهين، تربضا عدائيا بسبب موقفها منهم، خاصة ان حديثها عن المسرحية مجرد كلام، فهى لم تتحدث عن عمل فنى، أو وجود منتج وافق عليه، أو مسرح وافق على تقديمه، ومن ابطاله، لانه في حالة تقديمه للعرض، فان العمل يحتاج إلى ممثلة شابة».

واعتبر أن «موجة الكراهية والتربص ذات طابع اخلاقي، لا يوجه إلى العمل الابداعي، بل إلى الفنانة الهام شاهين، والدكتور الحفنى مترجم المسرحية، طبع مسرحيته اكثر من مرة قبل وفاته، وكان اخر مرة لها من مكتبة مدبولى، ومعها طبع كتاب «السيرة النبوية»، والتى تحكى عن سيدنا محمد».

وتابع أن «حالة التربص التي يقودها تيار المتأخونين، يشير إلى ان الخلايا النائمة لهم لا تزال موجودة»، مؤكدًا أنه «مع وجود الانترنت، وانفجار الشبكة العنكبوتية بالمعلومات، بات من المستحيلات منع كتاب من النشر، ايا كان عنوانه أو محتواه».

الناقد شعبان يوسف يقول إن كثير من المشكلات تحدث نتيجة عدم قراءة العمل الأدبي، سواء كان كتاب أو رواية، والوقوف عند الاسم، ومنها رواية نائب عزرائيل للأديب يوسف السباعى، والتى تم مهاجمتها بمجرد الإعلان عن اسمها، والمجموعة القصصية «موت راجل مهم» لضياء شرقاوى، بسبب ارتباط صدورها بذكرى انتحار المشير عبدالحكيم عامر، ورواية «الصعود إلى السماء»، لسلوى بكر، فضلا عن كثير من الروايات التي تم منعها بسبب محتواها مثل رواية حيدر حيدر، ورواية ثرثرة فوق النيل، لنجيب محفوظ والتى تسببت في صدور حكم بالقبض عليه.

وعن «المومس الفاضلة»، قال إن هناك قصيدة تسبقها وتحمل اسم «المومس العمياء»، للشاعر العراقي بدر شاكر، والتى أثارت جدلا عربيا واسعا.

وأضاف: «أثارت مسرحية المومس الفاضلة لجان بول سارتر جدلا في القاهرة عام 1958 على خشبة المسرح القومى، عندما قدمتها الفنانة سميحة أيوب، وشاركها في البطولة عمر الحريرى، وحسن البارودى، وتوفيق الدقن، وحسين رياض».

وأكد أنه «ترجمت المسرحية 3 مرات الأولى في عام 1954 بعنوان «البغى الفاضلة»، للمترجمة سهيل ادريس، والثانية عام 1957 للمترجم مازن الحسينى، والترجمة الثالثة في منتصف الستينات للمترجم عبدالمنعم حفنى».

وقال الكاتب زين خيري إن إثارة الحديث حول مسرحية «المومس الفاضلة» بأتى بسبب «قلة وعى من فئات كان من المفترض أنها أكثر وعيا وثقافة وقدرة على التعامل».

وأضاف: «كان على المعترضين على الاسم أن يجتهدوا في البحث والوصول إلى نصها، فهى مسرحية شهيرة وقدمت في مصر اكثر من مرة وبأسماء متعددة، والحكم على الروايات والأعمال الفنية لا يجب ان يتم إلا من خلال مشاهدة العمل، دون اطلاق احكام مسبقة لمجرد الاختلاف على الاسم أو الشخص».

ورأى أن الازمة الاخيرة حول «المومس الفاضلة» إنما «ترتبط باسم الفنانة الهام شاهين بسبب تصريحاتها المؤيدة لثورة 30 يونيو، فئات كثيرة مش قادرة تنسي تصريحاتها المؤية لثورة يونيو وما يحدث مجرد زوبعة وستنتهى».

وعن معدلات القراءة في المجتمع المصري، قال إن «الاحصائيات الموجودة متناقدة، فالاحصائيات تؤكد وجود نسب قراءة كبيرة ومبيعات للكتب وان فئة القراءة اغلبهم من الشباب وصغار السن، إلا انه رغم ذلك فان تلك الارقام لا تشكل وعى أو ثقافة حقيقيية، لان اغلب الكتب المباعة، هي كتب روائية لنوع محدد من الادب، بخلاف فترة الثقافة التي عرفتها مصر في اربعينات الخمسينات والستينات القرن الماضي، حيث كانت الدولة تقف وراء نشر سلاسل كتب مهمة للغاية، وتعمل على توصيلها لعامة الشعب بأسعار قليلة وفي كل المحافظات، وكانت هناك مشروعات ثقافية ضخمة، يقف ورائها شخصيات مهمة مثل سعد الدين وهبة وثروت عكاشة، الامر الذي جعل الثقافة تنتشر ليس من خلال الكتب وحدها وانما بجوانبها المتعددة مثل الموسيقي، لان رفع الوعي الثقافي عملية شاملة تحتاج إلى ترابط بين الهيئات والوزارات المختلفة مثل الثقافة والتعليم».

وختم قائلا: «اذا كنا نحتاج إلى رفع الوعي والثقافى، فنحن نحتاج خطة شاملة مدروسة ومتكاملة بين الوزارات، تستمر لعدة سنوات قادمة».

كانت مسرحية «المومس الفاضلة» أثارت جدلا واسعا في الشارع الثقافى المصري، بعد حديث الفنانة الهام شاهين عنها، ورغم الخلاف على اسم المسرحية، دون النظر إلى محتواها أو تاريخها الذي يمتد لأكثر من 50 عاما في مصر، فقد شهد المجتمع المصري منذ 60 عاما تقريبا الكثير من الاختلافات والجدل حول عناوين الروايات والكتب، بعيدا عن محتواها.

وتسبب العنوان فقط في اتهام أصحاب بعض الأعمال بالكفر والإلحاد ومحاكمته مثل كتاب «الله والإنسان» لمصطفى محمود، ونائب عزرائيل ليوسف السباعى، فيما ظلت رواية «الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة» لنوال السعداوى، واحدة من أكثر الروايات التي أثارت جدلا واسعا في اوائل القرن العشرين.