أحمد داود وعلا رشدي يخطفان الأنظار بتلك الإطلالة في افتتاح القاهرة السينمائي

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بإطلالة مميزة وأنيقة، خطف أحمد داود وزوجته علا رشدي الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43، أمس ، وظهر داود ببدلة زرقاء، كما تألقت علا رشدي بفستان أسود.

وشارك داود مؤخرًا في مسلسل «المشهد الأخير»، حيث تصدر بطولة حلقة بعنوان«سلف ودين»، والتي عُرضت حصريًا على إحدى المنصات، وحصدت تفاعل إيجابي قوي بعد إطلاقها مباشرةً، حيث تناول داود من خلال الحلقة كيف يمكن أن تتحكم المادة بالأشخاص وتغيّر قناعاتهم.

كما بدأ داود تصوير فيلمه المقبل «هيصة»، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم يعيش بإحدى المناطق الشعبية ويطمح للشهرة والعالمية، ولكن ما يواجهه أثناء مشواره الكروي يقلب كل شيء رأسًا على عقب.

ويعتبر الفيلم اختلافًا عن نوعية الأفلام الذي قدمها داود مسبقًا، فبعد الرومانسي والشعبي والكوميدي والإجرامي والأكشن، قرر داود خوض تحدي جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، وقام بتأليف الفيلم محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبولبن.

كما ينتظر داود إطلاق فيلمه «يوم 13» في دور العرض السينمائية، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D ، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.