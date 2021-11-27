أول تحرك برلماني لمواجهة «أوميكرون».. طلب إحاطة للحكومة بشأن متحور كورونا الجديد

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في اول تحرك برلماني لمواجهة ظهور متحور كورونا الجديد «أو ميكرون» ببعض الدول الافريقية وتحديدا بجنوب افريقيا، تقدم النائب احمد حته عضو مجلس النواب بطلب احاطة موجه إلى رئيس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان حول الاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة متحور متحور فيروس كورونا الجديد أو ميكرون وضمان عدم وصولة إلى مصر

و قال «حته» في طلبه إن تحور الفيروس ليس شيئا جديدا، وانه خلال الفترة الماضبة نجحت مصر في مواجهة متحور «دلتا» و«دلتا بلس» وعدم دخوله أو تفشيه في مصر، ولكن هناك مخاوف من سلالة كورونا الجديدة «B.1.1.529» أو ما اطلق عليه متحور «اوميكرون» التي ظهرت في جنوب إفريقيا وهي اكثر قابلية للعدوى وانتشرت بشكل سريع في بعض المدن بجنوب افريقيا وفق ما اكدت منظمة الصحة الععالمية

وطالب «حته» بحضور الدكتور خالد عبدالغقار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوصفه القائم باعمال وزير الصحةلمجلس النواب لشرح الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والرد على أي شائعات حول وجود المتحور بمصر أو اصابة مصريين به، مشيدا بالاجراءات والتدابير، التي اتخذتها مصر لمنع متحور فيروس كورونا الجديد، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية «أوميكرون» ومنها قراروقف الطيران مع جنوب إفريقيا، بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون» واتخاذ اجراءت الكشف والمواجهة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمنافذ الدخول

ودعا عضو مجلس النواب إلى زيادة الجرعات لتلقي التطعيمات واللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة وعودة الاجراءات الاحترازية واتخاذ كل السبل لضمان سلامة المواطنين وعدم تفشي الجائحة خاصة ان المجلس وافق منذ ايام قليلة هلى قانون مواجهة الأوبئة والجوائح «والذي اعطى لرئيس الوزراء الادوات لمواجهة أي وباء والقرارات للحد منه

كما طالب النائبة احمد حته برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمصر، للتأكد من خلوالقادمين إلى مصرمن المتحور الجديد واجراء الاختبارات اللازمة للكشف عن المتحور أوميكرون

وكانت وزارة الصحة والسكانقد اعلنت ان البيانات والمعلومات الواردة من منظمة الصحة اكدت التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بجنوب افريقيا لا سيما في مقاطعة «جاوتينج» وان الارتفاع في الحالات يعود لوجود تحور جديد في فيروس كورونا، وان المتحور جديد للفيروس((B.1.1.529 او«او ميكرون» تم اكتشافه في جنوب إفريقيا وبتسوانا، ويحتوي على عدد كبير من الطفرات التي كانت موجودة في متحورات أخرى، مثل «دلتا أو دلتا بلس