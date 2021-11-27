بعد افتتاح طريق الكباش.. ارتفاع عدد السياح الوافدة إلى مطار الأقصر الدولي

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حقق مطار الأقصر الدولى اليوم، زيادة كبيرة في عدد الرحلات الدولية السياحية، الوافدة لزيارة المعالم الأثرية والسياحية، حسب جداول التشغيل للرحلات الجوية القادمة من عدد من الدول الاجنبية، وكذلك المدن السياحية(شرم الشيخ والغردقة والقاهرة)، مما أدى إلى زيادة معدلات التشغيل من مختلف الجنسيات الوافدة إلى المطار، وذلك على خلفية افتتاح طريق الكباش الفرعونى وشغف السياح على مشاهدته والسير فبه، والتقاط الصور التذكارية مع تماثيل الكباش المكتشفة على القواعد المخصصة لها، وكذلك التقاط الصور مع المراكب الملكية الثلاث المتواجدة في قلب الطريق للثالوث المقدس ( آمون وموت وخنسو) .

السياح فى مطار الأقصر الدولى

وحرصت سلطات مطار الأقصر الدولى، على تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتشديد إجراءات السلامة الصحية على كافة الوفود القادمة للمطار، في ظل الظروف الصحية التي تجتاح العالم، وذلك بعد الارتفاع المتزايد في معدلات التشغيل، والركاب القادمة من مطارات الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة بجانب الرحلات المباشرة من عدد من الاسواق الأجنبية .

السياح فى مطار الأقصر الدولى

ومن ناحية أخرى تقدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالشكر والتقدير لجميع فرق العمل بمطار الأقصر على حسن استقبال ضيوف حفل افتتاح طريق الكباش وانهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر مما كان موضع إشادة من الضيوف استكمالا للتنظيم الرائع والمبهر للحدث العالمي .

فيما اوضح الخبير السباحى، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، ان عدد كبير شركات السياحة طالبت بتعديل برنامج الزيارات لها في مدينة الأقصر وإدراج زيارة طريق الكباش الفرعونى الذي تم افتتاحه في حفل أسطورى ضحم، مؤكدا رغبة السباح في السير في الطريق ومعرفة تفاصبله الكثيرة على أرض الواقع وتاريخه الممتد والتقاط الصور التذكارية مع كل تفاصيل الطريق، مؤكدا أن نسب التدفقات السياحية للاقصر تزيد بسبب طريق الكباش مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التدفقات .

وتابع ان افتتاح طريق الكباش يعمل على تغيير الخريطة للسياحة الثقافية ويجعل من الأقصر مقصدا من أهم مقاصد السياحة لعدة سنوات قادمة مع استمرار أعمال الحفائر والترميمات للكباش بجانب ما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالطريق وتوحيد طلاء المنازل المطلة عليه لربطه بالهوية البصرية للاقصر، بالإضافة إلى تعدد المزارات ومنها طريق الكباش باعتباره أطول طريق للاحتفالات عرفه العالم عبر التاريخ وأكبر متحف مفتوح في العالم .