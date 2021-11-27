الرئيس الجزائري يكشف عن مشاركة سوريا فى القمة العربية المقبلة

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قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن القمة العربية التي ستحتضنها بلاده في مارس المقبل، يجب أن تكون جامعة وانطلاقة للم شمل العالم العربي الممزق،جاء ذلك في لقاءات بثها التليفزيون الرسمي.

وقال إن بلاده تجمع الفرقاء، ومن المفترض أن تكون سوريا حاضرة في القمة المقبلة.

وأشار تبون إلى أن قمة الجزائر القادمة ستشهد إعادة طرح ملف إصلاح جامعة الدول العربية حسب قوله.

واضاف أن هناك عدة منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، تم إصلاحها داخليا باستثناء الجامعة العربية التي بقيت على حالها منذ تأسيسها.